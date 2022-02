Sampdoria-Empoli, le formazioni ufficiali: out Sensi, confermato Cutrone

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sampdoria-Empoli, in campo alle 15 per la seconda partita della ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo il forfait di Sensi, ai box per una gastroenterite, Giampaolo punta su Sabiri sulla trequarti, con Caputo e Quagliarella davanti. Non c'è Candreva mezzala, con Ekdal e Thorsby a centrocampo insieme a Rincon, mentre in difesa ci sono le conferme di Ferrari e Colley, con Murru e Bereszynski laterali di fronte a Falcone. Nell' Empoli Andreazzoli punta ancora su Cutrone e Pinamonti, con Bajrami pronto a suggerire, confermato Asllani in regia al fianco di Zurkowski e con la novità Benassi dall'inizio. In difesa inamovibili Parisi e Stojanovic, con Romagnoli e Viti di fronte a Vicario.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sabiri; Quagliarella, Caputo.

Allenatore: Giampaolo

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli