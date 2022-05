Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali: conferme nel tridente viola

La Fiorentina si gioca la possibilità di centrare l'Europa a sette anni di distanza dall'ultima volta.

La Fiorentina si gioca la possibilità di centrare l'Europa a sette anni di distanza dall'ultima volta, mentre la Sampdoria, dopo i risultati di ieri si presenta in campo già salva. Giampaolo schiera da titolare Quagliarella, lasciando Caputo in panchina. Italiano ritrova Torreira, ex di turno, mentre in avanti conferma il tridente composto da Ikone, Cabral e Nico Gonzalez. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor; Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano