Sampdoria, Gabbiadini rischia di operarsi: può stare fermo 2 mesi e saltare il Napoli

Brutte notizie per la Sampdoria. Il dolore al basso ventre che ha tormentato Manolo Gabbiadini nel pre campionato, non sembra passare con leterapie conservative attuate fino a oggi.

La società blucerchiata sta prendendo in sera considerazione, come riporta il Secolo XIX, di sottoporre l’attaccante a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente la situazione. I tempi di recupero non sono inferiori a due mesi. La decisione verrà presa nelle prossime ore. In tal caso, salterebbe la sfida col Napoli prevista a dicembre.