Sampdoria, gelo in società alla vigilia del Napoli: divorzio Ferrero-Osti?

Dopo aver terminato un primo periodo di "ferie forzate", Carlo Osti nelle scorse ore è stato mandato nuovamente in "vacanza" dal presidente, che gli ha imposto 14 giorni lontano dal club. Una decisione che porta sempre più al potenziale divorzio tra le parti, con i prossimi giorni che verranno utilizzati dal proprietario per studiare l'eventuale formula per l'addio considerando che in estate ha firmato un prolungamento di 2 anni con il Doria. A riportarlo è Il Secolo XIX.