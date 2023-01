Sampdoria, ieri due recuperi importanti per Stankovic: Sabiri e Winks sono tornati in gruppo

La Sampdoria continua a preparare la sfida con il Napoli, in programma domenica al “Ferraris” (ore 18.00).

La Sampdoria continua a preparare la sfida con il Napoli, in programma domenica al “Ferraris” (ore 18.00). Dejan Stankovic e il suo staff ieri hanno diretto una sessione mattutina dedicata a lavori di forza in palestra, partite a campo ridotto e percorso aerobico sul campo 2 del “Mugnaini”. Abdelhamid Sabiri ed Harry Winks hanno svolto l’intera seduta con i compagni. Differenziati sul campo invece per Omar Colley, Manuel De Luca e Ignacio Pussetto; programmi di recupero per Andrea Conti e Fabio Quagliarella. Oggi, sabato, è in programma al pomeriggio la seduta di rifinitura.