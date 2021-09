Sampdoria, il report del club: le ultime su Thorsby e Gabbiadini

La Sampdoria di Roberto D’Aversa si prepara a ricevere al “Ferraris” il Napoli. Questa mattina il tecnico doriano e il suo staff hanno diretto sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco una seduta caratterizzata da esercitazioni tecniche sotto forma di partitelle e lavoro tattico propedeutico alla sfida con gli azzurri.

Morten Thorsby ha svolto l’intero allenamento con il gruppo; percorso di recupero agonistico per Manolo Gabbiadini (anche sul campo) e Ronaldo Vieira. Prosegue invece il proprio programma specifico Mohamed Ihattaren. Terapie e fisioterapie infine per Valerio Verre. Domani, giovedì, è in programma al mattino la rifinitura, al termina della quale verrà comunicata la lista dei convocati.