Sampdoria, il report dell'ultimo allenamento: lunedì la ripresa della preparazione

Ancora senza i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto e Karol Linetty, la Sampdoria ha sostenuto il suo ultimo allenamento settimanale. Riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partitelle a tema: questo il programma predisposto da Eusebio Di Francesco e staff, che hanno concesso mezza giornata libera in più e dovuto fare senza Gonzalo Maroni (iter di recupero agonistico) e Kaique Rocha (già rientrato in Brasile per ottenere il visto necessario per giocare in Italia). Dopo un weekend di riposo i blucerchiati si ritroveranno lunedì per il pranzo in comune che precederà la ripresa pomeridiana.