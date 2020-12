Sampdoria, il report di oggi: lavoro personalizzato per quattro giocatori

La Sampdoria si prepara al prossimo impegno di campionato che vedrà la squadra di Ranieri affrontare proprio il Napoli di Gattuso. Cosi il sito ufficiale della squadra blucerchiata ha pubblicato il report della sessione odierna di allenamento. "Nel giorno dell’Immacolata la Sampdoria di Claudio Ranieri si è rimessa in moto per iniziare a preparare la trasferta di Napoli. Dopo la riunione in sala video, la squadra è stata divisa in due gruppi: per i blucerchiati maggiormente impegnati con il Milan lavori rigenerativi personalizzati, in palestra e sul campo; per tutti gli altri disponibili esercitazione tecnica e partita a tema.

Programma. Keita Balde ha prima svolto il riscaldamento con i compagni per poi sottoporsi ad una sessione tecnico-atletica di recupero sul campo. Specifico per Manolo Gabbiadini e Nik Prelec. Terapie infine per Bartosz Bereszynski, le cui condizioni fisiche saranno rivalutate nei prossimi giorni. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina".