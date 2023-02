Sampdoria-Inter, formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Lautaro-Lukaku. Zanoli titolare

Arbitro Fabio Maresca, calcio d'inizio alle 20,45: di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Dejan Stankovic sceglie l'ex Murillo per prendere il posto di Colley, ceduto al Besiktas pochi giorni fa. A centrocampo Cuisance ancora preferito a Rincon.

Sempre a caccia del primo successo stagionale in casa, la Sampdoria lo insegue per alimentare le proprie complicate ambizioni di salvezza. Ospite a Marassi, l'Inter: i nerazzurri puntano a riportarsi a -13 dal Napoli capolista. Arbitro Fabio Maresca, calcio d'inizio alle 20,45: di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Simone Inzaghi ripropone Lukaku, in coppia con Lautaro dal primo minuto. Turno di riposo per Acerbi e Dimarco: De Vrij e Gosens in campo da titolari. Resta fuori, almeno dall'inizio, Marcelo Brozović.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Allenatore: Stankovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.