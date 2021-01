Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: Pirlo con i titolari, out Jankto

Dopo l'ampio turnover di Coppa Italia, Andrea Pirlo schiera la sua Juventus con i titolari, nella sfida delle 18 contro la Sampdoria. Nessuna sorpresa nell'undici bianconero rispetto alle indicazioni della vigilia, con Pirlo che schiera Cuadrado e Danilo ai lati di Bonucci e Chiellini. A centrocampo Arthur-Bentancur con McKennie e Chiesa più larghi, davanti scelte obbligate con Ronaldo e Morata.

Qualche sorpresa in più per la Sampdoria di Ranieri, che davanti si affida alla coppia Keita-Quagliarella. A sinistra non ci sarà Jankto, possibile spostamento per Thorsby anche se non è da escludere un cambio modulo col passaggio al 3-5-2.

Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby; Keita, Quagliarella

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo