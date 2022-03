Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: Vlahovic in panchina, gioca Kean

Terza gara di giornata quella tra la Sampdoria e la Juventis allo stadio Ferraris di Genova

Terza gara di giornata quella tra la Sampdoria e la Juventis allo stadio Ferraris di Genova. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la formazione di Giampaolo in vista della sfida interna contro i bianconeri: il tecnico doriano conferma le indiscrezioni della vigilia, con l'ex Rincon in mediana e l'accoppiata Quagliarella-Caputo in avanti. Allegri lascia inizialmente a riposo Vlahovic con Kean titolare al fianco di Morata. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszinski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri