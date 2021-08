Sampdoria, l'ex azzurro Gabbiadini fuori in lacrime per infortunio: Ferrera torna sul mercato?

Brutte notizie in casa Sampdoria: Manolo Gabbiadini ha lasciato il campo anzitempo a causa di una distorsione. Il giocatore è uscito in lacrime e le prime sensazioni portano a pensare a uno stop non breve. Una situazione che rischia di cambiare lo scenario in sede di mercato, con i blucerchiati costretti ad accelerare alla ricerca di un attaccante. Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico Roberto D'Aversa ha dichiarato che l'entità dell'infortunio sarà nota domattina.