Sampdoria-Lazio, formazioni ufficiali: Sarri fa fuori Reina e altri due titolari

Obiettivi differenti, ma gara fondamentale per entrambe. Sampdoria e Lazio si sfidano con l'obiettivo di portare a casa l'intera posta in palio: i blucerchiati per togliersi dalle zone basse della classifica, i biancazzurri per cancellare il 4-4 con l'Udinese e tornare a vincere dopo tre turni d'astinenza. D'Aversa sceglie il solito 4-4-2 con la coppia Gabbiadini-Quagliarella in attacco, Verre e l'ex Candreva agiranno sugli esterni.

Tre cambi per Maurizio Sarri, Strakosha giocherà al posto di Reina. Volti nuovi anche in cabina di regia e in attacco: Basic giocherà al posto di Luis Alberto mentre Zaccagni farà rifiatare Felipe Anderson. Ecco le scelte dei due tecnici:

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, A. Ferrari, Chabor, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Gabbiadini, Quagliarella.

Lazio (4-3-3): Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.