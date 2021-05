Sampdoria, Mazzarri nome a sorpresa: Ferrero ci pensa

Irrompe a sorpresa il nome di Walter Mazzarri per la panchina ancora vacante della Sampdoria. Il tecnico, che portò i blucerchiati sino alla finale di Coppa Italia nel 2009 poi persa contro la Lazio, ieri era infatti a Genova scatenando la curiosità dei tifosi sampdoriani. Mazzarri pungolato dai alcuni tifosi ha dichiarato di aver raggiunto il capoluogo soltanto per una gita e per trovare alcuni amici, rivela Tuttosport. Oltre a Walter Mazzarri rimangono vive le piste che portano ad altri due ex: Giampalo e Iachini.