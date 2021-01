Sampdoria, Ranieri: "A Napoli si è visto che lo Spezia ci crede sempre"

Dopo il successo contro l'Inter, la Sampdoria è chiamata alla sfida di lunedì sera contro lo Spezia. In vista del monday night del "Picco", il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della società: "Dopo la partita con l'Inter ho pensato subito allo Spezia. Lo Spezia sa giocare a calcio, sa quello che deve fare in campo e sa come ottenerlo. Non ha vinto tanto per quanto ha prodotto. E' una squadra che sa tenere palla, che sa andare in verticale e sarà un avversario difficile. Ho letto le interviste di Italiano e dice che a Napoli è stata la peggior partita che ha giocato quest'anno e ha vinto 2-1. Potrà anche essere stata la partita più brutta però è una squadra che ci crede sempre. Io sono andato ad analizzare, è vero ha perso ma tante volte 1-0, 2-1. E' una squadra che lotta e ci crede fino in fondo per cui sarà una partita tiratissima fino in fondo".