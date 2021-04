Sampdoria, Ranieri deluso come Gattuso: Ferrero ha già contattato altri allenatori

"Ranieri-Ferrero, ultimi fuochi. E ora il Napoli": questo il titolo interno con il quale si apre la sezione sportiva del quotidiano genovese Il Secolo XIX. Ranieri allo stato attuale è un allenatore in uscita, assicura il quotidiano, che racconta come l'allenatore romano sia deluso e amareggiato dal comportamento di Ferrero. Il tecnico blucerchiato sarebbe venuto a conoscenza tramite persone di sua fiducia dei sondaggi effettuati con altri allenatori dal presidente della Samp. Non solo al momento non è previsto alcun incontro tra i due, ma forse sarebbe anche prematuro.