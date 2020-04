Sampdoria, Ranieri: "Primo allenamento? Dispiaciuto di non poter abbracciare i ragazzi"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in videochiamata con la redazione di Sky Sport in merito ad una possibile ripresa del campionato: "Come ci si prepara fisicamente?Dal primo giorno parliamo coi nostri collaboratori, mandando il programma d'allenamento. La vivo come la stiamo vivendo tutti, con grande fiducia. Bisogna fare ciò che dice il Governo e non andare oltre le direttive che ci danno".

Primo allenamento? Mi dispiacerà non poterli abbracciare. Ci capiremo col feeling che ci contraddistingue. Ogni volta che arrivavo al campo gli davo la mano per salutarli. Ci sono stati diversi ragazzi toccati dal Coronavirus, mi auguro siano al 100% per la Sampdoria e per tutto il calcio"