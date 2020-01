Sampdoria, Ranieri su Tonelli: "L'ho visto bene. Ha giocato con la febbre"

L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sassuolo focalizzando l'attenzione anche alla prova di Lorenzo Tonelli: "Un punto è sempre un punto soprattutto dopo la sconfitta di Roma. La prestazione c'è stata, abbiamo lottato, si poteva vincere ma si poteva perdere. Incontravamo una squadra organizzata e che ha preso un palo, non dimentichiamolo. Più di questo non potevo chiedere alla squadra

Come ha visto Tonelli? L'ho visto bene. Ha giocato con la febbre, lo devo ricambiare. Mi ha chiesto il cambio, sennò non l'avrei fatto".