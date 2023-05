Sampdoria, ripresa degli allenamenti: differenziato per Audero e Pussetto

La Sampdoria ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti a Bogliasco in vista dell’ultimo impegno stagionale contro il Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti a Bogliasco in vista dell’ultimo impegno stagionale contro il Napoli, in programma domenica (ore 18.30) al Maradona. Lavori individuali al “Mugnaini” per Andrea Conti; Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, mercoledì, la squadra tornerà in campo per una seduta mattutina.