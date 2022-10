Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali: Gabbiadini-Caputo vs Belotti-Abraham

Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Roma. Stankovic sceglie 4-4-2 con Gabbiadini e Caputo in attacco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Roma. Stankovic sceglie 4-4-2 con Gabbiadini e Caputo in attacco. In mezzo al campo c'è l'ex giallorosso Villar. Mourinho lascia fuori Zaniolo: in attacco c'è Pellegrini alle spalle della coppia formata da Pellegrini e Belotti.

Sampdoria 4-4-2: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Rincon, Villar, Leris, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Dejan Stankovic.

Roma 3-4-1-2: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham. Allenatore José Mourinho.