Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali: giallorossi col terzo portiere. Gabbiadini centravanti

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Roma, posticipo della 34ª giornata di Serie A. Fonseca si affida al turnover dopo le fatiche di coppa. In porta c'è il terzo portiere Fuzato, in difesa si rivede Kumbulla, sulle fasce Santon e Peres. Cristante avanzato in mediana, mentre la vera novità sono le due punte pesanti, Dzeko e Mayoral, schierate assieme dal 1’ davanti al trequartista Mkhitaryan. Ranieri invece opta per un undici piuttosto compassato e compatto: 4-4-1-1 a linee strettissime, Jankto e Damsgaard sulle fasce, Verre dietro l'unica punta Gabbiadini. In panchina Quagliarella, Keita e Candreva, ancora non al meglio.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini. All.: Ranieri.

Roma (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla; Santon, Villar, Cristante, Peres; Mkhitaryan; Mayoral, Dzeko. All.: Fonseca.