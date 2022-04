Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali: Sabiri dal 1', Mourinho con Abraham

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Roma che tra poco scenderanno in campo al "Ferraris" per la gara valevole per la 31ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Roma che tra poco scenderanno in campo al "Ferraris" per la gara valevole per la 31ª giornata di Serie A. Josè Mourinho conferma la difesa a tre con Smalling al centro e Mancini e Ibanez ai lati davanti a Rui Patricio mentre Karsdorp e Zalewski agiranno sugli esterni. In cabina di regia ci sarà Sergio Oliveira con Cristante al suo fianco mentre in attacco Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Abraham. Risponde Marco Giampaolo con Rincon in cabina di regia al posto dell'infortunato Ekdal. Ai lati invece spazio a Candreva e Thorsby mentre in difesa nessuna variazione rispetto a Venezia con Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru davanti ad Audero. In attacco Caputo con Sabiri mentre Sensi giocherà sulla trequarti.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.