Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Zanoli confermato largo a destra

Sampdoria-Sassuolo apre la 37^ giornata di Serie A. Al Ferraris il fischio d'inizio della gara è previsto per le 20:45.

Ultima in casa della stagione per la Sampdoria di Stankovic, che deve rinunciare a Gunter squalificato: nuova chance da titolare per Amione. Cambio anche in porta rispetto alla sconfitta per 5-1 contro il Milan, con Turk che sostituirà Ravaglia. Assetto più difensivo per il tecnico serbo, che manda Djuricic in panchina e gli preferisce Oikonomou, che giocherà da braccetto destro della difesa a tre.

Alessio Dionisi è costretto a fare due cambi rispetto alla gara persa contro il Monza. Ruan Tressoldi è squalificato e al suo posto giocherà Ferrari, mentre Frattesi non è al meglio e non è stato convocato: il tecnico neroverde ha scelto Thorstvedt per partire dal primo minuto questa sera al Ferraris. Out anche Toljan, Maxime Lopez e Bajrami rispetto alla scorsa: largo a Zortea, Obiang e Ceide. In attacco confermato Pinamonti, che vince il ballottaggio con Defrel. Di seguito le formazioni ufficiali:

Sampdoria (3-4-1-2): Turk; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Djuricic, De Luca, Lammers, Segovia, Murillo, Ilkhan, Murru, Malagrida, Paoletti, Rodriguez.

Allenatore: Stankovic

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Obiang, Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Muldur, Romagna, Bajrami, Toljan, Lopez, Bruno, Defrel.

Allenatore: Dionisi