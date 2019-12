Sampdoria, sondaggio col Napoli per Younes. Ferrari ko, serve un sostituto

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Rischia un lungo stop il difensore della Sampdoria Alex Ferrari che si è infortunato oggi a Bogliasco alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore. Domani previsti nuovi esami, non è esclusa l'operazione chirurgica. Una tegola per Claudio Ranieri che aveva promosso Ferrari titolare al posto di Murillo e anche in chiave mercato sarà necessario intervenire se il giocatore dovesse finire sotto i ferri. Oggi ci sarebbe stato un vertice tra tecnico e dirigenza per definire le strategie e si potrà intervenire solo se prima ci saranno uscite. In attacco proposto lo scambio con la Spal tra Caprari (che piace anche al Sassuolo) e Petagna mentre ci sono stati contatti col Napoli per l'esterno offensivo Younes. Mentre in difesa bisognerà cercare probabilmente un centrale visto l'infortunio di Ferrari . (ANSA).