Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali: Zanoli titolare

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Spezia, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Spezia, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A. Problemi per Bartomej Dragowski durante il riscaldamento. Il portiere polacco non sarà della partita: a difendere le pali delle aquile l'olandese Jeroen Zoet.

Sampdoria (3-4-2-1) - Ravaglia; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris, Gabbiadini; Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.

Spezia (4-3-3) - Zoet; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Esposito, Ekdal; Gyasi, Nzola, Maldini. Allenatore: Leonardo Semplici.