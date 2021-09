Sampdoria, Thorsby infortunato: rischia di saltare il Napoli

Sampdoria in ansia per le condizioni di Morten Thorsby. Il centrocampista, accostato al Napoli nella sessione estiva del mercato, è stato costretto al cambio durante il secondo tempo del match contro l’Empoli. Il norvegese è stato sostituito precauzionalmente a causa di un problema fisico alla gamba sinistra. Nel corso delle prossime ore Thorsby verrà sottoposto ad accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’infortunio, il blucerchiato rischia di saltare la trasferta di giovedì a Napoli.