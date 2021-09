Sampdoria, Thorsby rientra in gruppo: già in campo col Napoli?

Il norvegese Morten Thorsby è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione per la partita di domani tra Sampdoria e Napoli. Ora tocca a Roberto D’Aversa ragionare sul suo impiego. Il tecnico blucerchiato ha anticipato in conferenza stampa il rientro di Thorsby ma, allo stesso tempo, visti gli impegni ravvinati, il centrocampista potrebbe non partire con i titolari. Dopo un colloquio con lo staff medico e dopo la rifinitura, D’Aversa scioglierà tutti i dubbi.