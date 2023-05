Sampdoria-Torino, formazioni ufficiali: Stankovic con Lammers, confermato Zanoli

L'ottavo posto non deve essere un miraggio. Il Torino, per rialzare la testa dopo la sconfitta con l'Atalanta, scenderà in campo al "Ferraris"

L'ottavo posto non deve essere un miraggio. Il Torino, per rialzare la testa dopo la sconfitta con l'Atalanta, scenderà in campo al "Ferraris" contro una Sampdoria che ha ormai abbandonato ogni speranza di salvezza e vuole chiudere con onore la stagione. Ecco le formazioni ufficiali: Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Gabbiadini; Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ilic, Ricci, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.