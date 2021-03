Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali: Gabbiadini dal 1'. Sanabria preferito a Zaza

Ufficializzate le formazioni di Sampdoria-Torino, in campo alle 15 per la 28^ giornata di Serie A. Ranieri, privo solo dello squalificato Ramirez, schera a centrocampo Thorsby ed Ekdal con sulle fasce Jankto e Candreva, davanti Gabbiadini affianca Quagliarella. Nel Torino, il paraguayano Sanabria vince il ballottaggio con Zaza e affianca Belotti in attacco.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Torino (3-5-2):: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Gojak, Ansaldi; Belotti, Sanabria. Allenatore: Nicola.