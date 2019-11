Sampdoria-Udinese a rischio: prolungata l'allerta meteo su Genova

La partita tra Sampdoria-Udinese, in programma domani alle ore 18 al Ferraris, resta a rischio per l'allerta rossa attualmente in vigore su Genova e sul ponente ligure. La Protezione Civile ha deciso di prolungarla fino alle 12 di domenica sul capoluogo ligure e fino alle 15 sul ponente. Nonostante le ultime decisioni delle autorità, la partita non sembra al momento a rischio e il suo svolgimento è confermato, anche se la situazione verrà monitorata nelle prossime ore.