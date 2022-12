Sampdoria, un'altra cessione prima di Bereszyński: l'8 col Napoli non ci sarà neanche Ferrari

Il calciatore lascia in prestito la Sampdoria che dopo Caputo mette a segno un'altra cessione in attesa di definire le entrate.

Colpo in entrata per la Cremonese nel mercato di gennaio. Come riportato da Sky Sport, è infatti in arrivo Alex Ferrari, difensore 28enne. Il calciatore arriverà in prestito dalla Sampdoria che dopo Caputo mette a segno un'altra cessione in attesa di definire le entrate.