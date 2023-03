Sampdoria-Verona, le formazioni ufficiali: Zanoli quinto a destra, c'è Gabbiadini

TuttoNapoli.net

Punti salvezza in palio al "Ferraris". Per la Sampdoria è l'ultima spiaggia, per il Verona l'occasione di avvicinare lo Spezia. Dejan Stankovic conferma le aspettative con il 3-4-2-1 con Gabbiadini unica punta supportato alle spalle da Leris e Cuisance. In mezzo al campo non c'è lo squalificato Rincon, al suo posto al fianco di Winks viene arretrato Djuricic mentre Zanoli e Augello sono gli esterni. In difesa davanti a Turk ci saranno Gunter, Nuytinck e Amione. Risponde Marco Zaffaroni con Djuric in attacco supportato da Braaf e Lazovic mentre in mezzo al campo Duda fa reparto con Tameze. Sugli esterni spazio a Faraoni e Doig mentre in difesa davanti a Montipò giocano Dawidowicz, Magnani e Coppola.