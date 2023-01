San Siro fischia una brutta Inter e in 10 uomini: 0-0 all'intervallo con un bell'Empoli

Nessun gol, ma un cartellino pesantissimo. Il primo tempo di Inter-Empoli finisce 0-0

Nessun gol, ma un cartellino pesantissimo. Il primo tempo di Inter-Empoli finisce 0-0: più pericolosi i toscani, soprattutto in avvio, con Onana chiamato a un paio di parate decisive. Col passare dei minuti aumenta l'intensità dei nerazzurri, ma al 40' ecco la tegola: Milan Skriniar espulso per somma di gialli, in una serata molto particolare per lui. E ora decisamente in salita per la squadra di Inzaghi.

Il racconto del primo tempo. La prima occasione è dell'Empoli al dodicesimo: Cambiaghi sfugge a Bastoni e cerca la porta a incrociare, Onana mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, contatto Calhanoglu-Caputo: gamba alta del primo e testa bassa del secondo, proteste da entrambe le parti ma per Rapuano non c'è nulla. A rendersi pericolosi, comunque, sono ancora gli ospiti: al 17' Bandinelli imbecca Caputo - con evidente bendaggio alla testa - tra Skriniar e De Vrij, la stoccata del pugliese è mandata in calcio d'angolo dall'olandese. Al ventesimo si sveglia l'Inter: sventagliata di Calhanoglu per Dimarco, che da posizione complicata chiama Vicario al primo intervento del match. Superata la mezz'ora, altra palla rete per i padroni di caxsa: Dimarco tiene in qualche modo in campo un pallone lunghissimo di Barella, la girata aerea di Lautaro da due passi è alta rispetto allo specchierei pali dei toscani. AL quarantesimo, la gara cambia in via definitiva: già ammonito, Skriniar alza davvero troppo la gamba su Caputo. Secondo giallo ed espulsione per lo slovacco, che lascia i nerazzurri in dieci per tutto il secondo tempo.