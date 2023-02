Sanremo? La Serie A scherza sui social sulla classifica: “Dirige l’orchestra il Napoli!”

Mentre è in corso il Festival di Sanremo termina il 21° turno di Serie A con il posticipo vinto dalla Juventus 3-0 all'Arechi contro la Salernitana.

Mentre è in corso il Festival di Sanremo termina il 21° turno di Serie A con il posticipo vinto dalla Juventus 3-0 all'Arechi contro la Salernitana. La squadra di Allegri si porta a quota 26 punti in classifica a -30 punti dal Napoli (con Monza ed Empoli), Nicola resta fermo a 21. Approfittando della kermesse sanremese l'account Twitter della Lega Serie A scherza sul primato azzurro in classifica: "Dirige l’orchestra il Napoli!”.