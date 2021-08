Sarri, ancora problemi alla Lazio: ha bocciato Kamenovic, ma per Tare non si cede

Kamenovic è motivo di discussione tra Sarri e la dirigenza della Lazio. Il tecnico, dopo averlo valutato in ritiro sia da centrale che da esterno, lo ha bocciato e vorrebbe cederlo per permettergli di farsi le ossa altrove e per liberare un posto da extracomunitario che gli permetterebbe ancora di sognare Kostic o Hudson-Odoi. Ma Tare frena perché col suo procuratore Kezman si rischia il caso diplomatico e non sarebbe un bene considerando che oltre al rinnovo di Marusic in ballo c'è anche il futuro di Milinkovic-Savic. Per accontentare Sarri dunque, occorrerà battere altre strade. A riportarlo è Il Messaggero.