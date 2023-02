Sarri cade con la Juve ed è bocciato dai quotidiani: "Allegri bestia nera dai tempi di Napoli"

La Lazio perde 1-0 in casa della Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia e saluta la competizione in anticipo.

La Lazio perde 1-0 in casa della Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia e saluta la competizione in anticipo. Sarri torna all'Allianz Stadium e questa volte ne esce con le ossa rotte. La Gazzetta dello Sport scrive: "La Juve gli resta indigesta. Alla Lazio mancano ritmo e idee. Forse sarebbe servito un turnover più robusto per ricaricare la squadra". Il Corriere dello Sport sottolinea come non abbia ancora vinto allo Stadium da ex juventino, ma la cosa "peggiore" è che "come in campionato la Lazio è sembrata irriconoscibile". Tuttosport invece scrive: "Lazio impalpabile nel primo tempo, la ravviva un po' nella ripresa, ma troppo poco". Anche Lalaziosiamonoi è molto critica nei confronti del mister toscano: "Approccio sbagliato, finora la Lazio aveva toppato pochi primi tempi. Una volta segnato il gol, la Juve alza il muro: la sensazione che si potesse giocare per 5 giorni di fila senza mai far male ai bianconeri". Infine la valutazione di TMW: "Il confronto con Allegri si trascina dai tempi di Napoli, ma mai come quest'anno il livornese sembra essere la sua bestia nera: 0-3 in campionato, 0-1 ora in Coppa Italia. E stavolta la Lazio produce poco, sia col centravanti vero e con quello finto nella ripresa. In più i cambi, piuttosto lineari, non sortiscono alcun effetto. Stasera è bocciato".