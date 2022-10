Sarri cerca un altro Mertens? Ipotesi Milinkovic al posto di Immobile

Con Ciro Immobile che non tornerà prima di gennaio, Sarri dovar far fronte alla sua sostituzione per le prossime partite

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Ciro Immobile che non tornerà prima di gennaio, Sarri dovar far fronte alla sua sostituzione per le prossime partite. In pole resta Felipe Anderson, anche se con l'Udinese non ha convinto a pieno. Altrimenti ci sarebbe l'opzione Cancellieri, che però non è ancora mai stato schierato da titolare. Infine la sorpresa potrebbe portare a Milinkovic-Savic in un ruolo più avanzato. Il rischio è perdere la catena di destra che è quella che funziona maggiormente tra i biancocelesti, ma la sua propensione offensiva oltre che la possibilità di appoggiare il gioco su un giocatore così fisico, fanno sì che il tecnico laziale non escluda questa possibilità. A riportarlo è il Corriere dello Sport.