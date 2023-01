Sarri continua ad andare a corrente alternata: "La Lazio non sa più palleggiare"

TuttoNapoli.net

Altro passo falso per la Lazio di Maurizio Sarri che perde in casa del Lecce 2-1. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico biancoceleste è da 5,5: "Primo tempo in controllo, quando la pressione aumenta perde il centrocampo e non ha gente per recuperarlo". Il Corriere dello Sport lo boccia con un 5: "Il calo atletico e mentale, dopo 30 minuti, è evidente. Forse doveva anticipare i cambi. C'è un limite di cui si parla poco: la Lazio soffre l'aggressività e non riesce più a palleggiare". Stesso voto per il Corriere della Sera e per Tuttosport: "Bruttissima partita. Ci sarà da lavorare molto per non vedere più questa Lazio dimessa. La pausa mondiale ha messo sul piatto una squadra poco affamata e cattiva". Anche LaLaziosiamonoi è d'accordo con il 5: "Rimontata alla ripartenza, peggio forse non si poteva iniziare. La tanto desiderata solidità dura appena un tempo, poi si sgretola il castello dei 3 punti e delle convinzioni. Così non si va lontano". Infine è da 5,5 per TMW: "Sceglie Basic e Pedro dal primo minuto, ma la scelta dello spagnolo non lo ripaga. Nella ripresa manda in campo Felipe Anderson ma la musica non cambia. I biancocelesti, soprattutto i reduci dal mondiale, non sono ancora al meglio e si è visto".