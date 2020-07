Sarri dopo il ko: “Motivazioni e stanchezza, valuterò se schierare l’Under 23”

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa per 2-0 contro il Cagliari. "Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la partita di stasera no. Vieni da un campionato vinto 68 ore fa, a livello di motivazione e determinazione è una partita atipica. Va presa per quello che è, poi se si parla di altri momenti è chiaro che dobbiamo essere una squadra più solida. Il problema è anche della Lega, siamo l'unica squadra d'Europa che gioca in 12 giorni. Vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l'under23 per recuperare tutto".