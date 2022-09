GIOVANILI NON SOLO I GRANDI, RANGERS-NAPOLI SLITTA ANCHE IN YOUTH LEAGUE: DATA E ORARIO La partita di Champions League tra Rangers e Napoli è stata spostata da martedì a mercoledì e lo stesso destino tocca anche ai più piccoli. La partita di Champions League tra Rangers e Napoli è stata spostata da martedì a mercoledì e lo stesso destino tocca anche ai più piccoli. LE ALTRE DI A SARRI E IL DITO MEDIO ALLA PANCHINA DEL VERONA: COSA RISCHIA L'ALLENATORE DELLA LAZIO La sanzione sarà influenzata dai toni distesi del post-partita, in cui lo stesso Sarri ma anche il ds veronese Marroccu hanno minimizzato il gesto La sanzione sarà influenzata dai toni distesi del post-partita, in cui lo stesso Sarri ma anche il ds veronese Marroccu hanno minimizzato il gesto