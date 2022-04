Sarri e la crisi del calcio: "Sparate cavolate! Guardi la Serie A e ti chiedi: dove ca*** sono?"

Maurizio Sarri e il calcio italiano. Il tecnico della Lazio ne ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri e il calcio italiano. Il tecnico della Lazio ne ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo e, soprattutto, dopo la mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale: "Le nazionali non rappresentano più un movimento, il 70% dei calciatori della Serie A sono stranieri, in Premier League il 73%. Se lo facesse, l'Inghilterra sarebbe campione d'Europa e campione del Mondo ma non è così. In questa settimana ho sentito sparare delle cavolate mostruose ma in realtà si parla di tornei, hai fatto 35 tiri in porta contro 2 e vai fuori...

Nessuno parla dei problemi più seri, se guardi la Bundesliga e la Premier e poi giri su un campo italiano dici dove ca*** siamo? Nessuno parla di strutture, per non parlare dei campi, ma quando uno manda i giocatori a giocare su terreni non buoni è come portare un chirurgo a operare con un bisturi arrugginito. Ma se lo dico poi passo per quello che si lamenta".