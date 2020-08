Sarri ed il "no" alla Juventus per liberarsi: percepirà tutti i 6mln netti per altri 2 anni

Si fa presto a dire “risolviamo il contratto”, scrivono i colleghi di Calciomercato.com riportando le difficoltà della Juventus. Si battaglia con Sami Khedira, ma soprattutto con Gonzalo Higuain, ma c'è anche il capitolo allenatori: è rimasto sotto contratto fino all'ultimo Max Allegri, percependo l'intero ingaggio ed è della stessa idea pure Maurizio Sarri: "Passata la rabbia dell'eliminazione con annesso esonero, la dirigenza bianconera ha contattato Sarri per proporgli un accordo che potesse consentire a lui di liberarsi subito e alla Juve di risparmiare un bel po' di soldini: sono 6mln netti a stagione per altri due anni, oltre a un milione abbondante da ridistribuire dopo l'accordo sugli stipendi raggiunto agli albori del lockdown. Ma la risposta, per il momento, è stata piuttosto netta: non se ne parla, non ora. Senza una nuova avventura dietro l'angolo non c'è alcuna volontà da parte del Comandante di regalare anche solo un centesimo alla proprietà bianconera".