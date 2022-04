Sarri esagera: "Dopo il derby mi vergognavo quando andavo a Formello"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio supera il Sassuolo 2-1 all'Olimpico, a fine gara il commento di Maurizio Sarri:

"Avere questo atteggiamento era una speranza, la vittoria non è obbligatoria ma questo atteggiamento lo permette. Il derby ha lasciato scorie pesanti, soprattutto in me, e rischiavamo di giocare una gara spenta contro una squadra di gran livello. Contro la Roma non abbiamo giocato e mi vergognavo quando andavo a Formello, sia nei confronti dei tifosi che dello staff, mi ha lasciato tanto dispiacere non tanto la sconfitta ma la prestazione".