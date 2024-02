Sarri, futuro incerto alla Lazio: due club italiani lo hanno messo nel mirino

Futuro incerto sulla panchina della Lazio per Maurizio Sarri.

Futuro incerto sulla panchina della Lazio per Maurizio Sarri. Al termine della stagione la sensazione è che potrebbero esserci diversi movimenti con diversi allenatore che potrebbero cambiare squadra. Uno di questi è il tecnico biancoceleste che, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, sarebbe finito nel mirino del Milan, la cui guida tecnica di Stefano Pioli potrebbe essere incerta.

Suggestione Fiorentina

Il tecnico biancoceleste ha dichiarato recentemente di voler chiudere la propria carriera alla Lazio ma la sua situazione potrebbe essere incerta specie dopo un mercato di gennaio in cui non sono arrivati rinforzi. Il suo contratto scade nel 2025 e oltre ai rossoneri potrebbe anche esserci la suggestione Fiorentina nel momento in cui le strade con Italiano dovessero separarsi.