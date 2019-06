Sarri-Juve, avanti a fuoco lento: il Chelsea non ha ancora trovato il sostituto

Sembrava un passaggio di consegne naturale e sostanzialmente semplice, invece non solo l'addio di Maurizio Sarri al Chelsea sta andando più lentamente del previsto, ma a raccoglierne l'eredità potrebbe non essere Frank Lampard, individuato da tempo come successore dell'ex mister del Napoli. Secondo il Daily Star, la bandiera dei Blues non convincerebbe più appieno a causa della poca esperienza.