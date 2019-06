Sarri-Juve, questione di ore: a breve può arrivare l'annuncio

Maurizio Sarri ad un passo dalla Juventus, con l'annuncio che potrebbe arrivare giù nele prossime ore. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L’ultimo granello della clessidra è caduto ieri: giocata l’ultima finale, sbaciucchiata l’ultima Coppa. Significa pure che la Juve, come promesso, smetterà di giocare a nascondino: ogni decisione, o meglio ogni comunicazione ufficiale sul nuovo allenatore, era stata rimandata a questo momento, alla fine della stagione del calcio. Da oggi a pochi giorni verrà svelato al mondo il nome del nuovo inquilino della panchina che fu di Allegri e, man mano che passano ore e minuti, si solidifica la posizione di Maurizio Sarri. Ottenuto nella sostanza il via libera del Chelsea, ritornato finalmente in patria dopo la tappa a Londra post-trionfo di Europa League, Maurizio può abbracciare la Signora che l’ha scelto per avviare una rivoluzione del pensiero".