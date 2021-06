Sarri-Lazio, ore decisive. Può seguirlo anche Hysaj in biancoceleste

Quando in un tavolo ci sono due personaggi come Sarri e Lotito può succedere di tutto. E nella storia del calciomercato, di sorprese ce ne sono state tante. Ma salvo clamorosi ribaltoni o dietrofront, nelle prossime ore potrebbe chiudersi la trattativa tra l'ex tecnico della Juventus, che lo ha liberato pagandogli la penale da 2,5 milioni, e la Lazio, che vuole battere un colpo per provare a cucire la bruciante ferita dell'addio di Inzaghi. Lunedì sera Tare ha raggiunto l'abitazione di Sarri in toscana, ora c'è da sistemare l'aspetto economico, il vero nodo cruciale dell'operazione: 3,5 milioni (bonus compresi) l'offerta biancoceleste, 4 la richiesta. Possibile che le parti possano fare entrambe uno sforzo per venirsi incontro e iniziare un matrimonio che entrambe vorrebbero.

Nulla è scontato, ma intanto Tare con Sarri ha parlato molto anche degli aspetti tecnici. L'allenatore ha manifestato il proprio gradimento verso la rosa a disposizione, che ovviamente è bisognosa di 3-4 acquisti - al netto di cessioni importanti - per trasformare la propria indole del 3-5-2 in un 4-3-3. Sicuramente la Lazio interverrà sugli esterni bassi, con almeno un paio di terzini di livello. Uno di questi potrebbe essere Hysaj, l'albanese connazionale di Tare, 27anni e in scadenza con il Napoli, potrebbe essere il primo colpo della nuova era a Formello. I contatti sono avviati, sarebbe un acquisto gradito da Sarri, che lo ha avuto sia a Empoli, in B e in A, che nella sua esperienza a Napoli. Conosce a memoria i movimenti, sa cosa chiede il tecnico e come bisogna muoversi tenendo come riferimento la palla. È un suo uomo, un fedelissimo che potrebbe ritrovare nella Capitale. La concorrenza è folta, ci sono anche Fiorentina, Milan e Roma che hanno chiesto informazioni su Hysaj. Ma l'eventuale e possibile presenza di Sarri sulla panchina della Lazio potrebbe essere decisiva per la scelta del terzino, che dopo un anno non semplice vuole ritrovare chi gli ha fatto fare il salto di qualità.