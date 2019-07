Sarri mette Higuain alla porta: oggi il fratello incontra la Juve per il futuro

La Juventus ha messo sul mercato Gonzalo Higuain, reduce dalle esperienze tra Milan e Chelsea, nonostante l'arrivo del suo mentore Maurizio Sarri. La Gazzetta dello Sport in edicola evidenzia l'interesse per la Roma nei riguardi del Pipita, con la Vecchia Signora speranzosa di cederlo o prestarlo anche se l'argentino ex Napoli vorrebbe restare a Torino.

Vertice per l'ex Real Madrid - Il fratello-agente Nicolas dovrebbe essere in queste ore a Torino, per questo potrebbe esserci un incontro con la Juventus per decidere in quale direzione muoversi.

