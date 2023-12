Sarri non lascia, raddoppia: Lotito pensa al rinnovo, il ciclo alla Lazio può continuare

Maurizio Sarri potrebbe restare alla guida della Lazio anche nel prossimo futuro. Almeno secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri potrebbe restare alla guida della Lazio anche nel prossimo futuro. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport il presidente Claudio Lotito avrebbe intenzione di rinnovare il contratto al tecnico, dopo che è tornato il sereno nel loro rapporto, ed entro marzo potrebbe arrivare la prima proposta da discutere con il tecnico.

“Sarri non rischia la panchina, le ombre di Turdor e Scaloni sono lontane per non dire inesistenti. Lotito pensa al rinnovo di Mau e a un progetto di ringiovanimento che prenderà forma nei prossimi mesi o dovrà essere accelerato se la Lazio non riuscirà a risalire la classifica garantendosi l’Europa. - inizia così l’articolo sul quotidiano romano – Quei ritardi (nella scelta del dopo Tare NdR) hanno tolto punti e spirto e sono stati pagati sotto forma di malumori, equivoci, incomprensioni e difficoltà di mercato (…). Hanno investito sul futuro abbassando l’età media e decidendo di aspettare la maturazione di giocatori (come Castellano e Isaksen) che sinora non hanno ancora fatto la differenza, non si sono inseriti (come Kamada) o stanno rendendo (Guendouzi e Rovella) pur essendo paragonabili per caratteristiche e qualità a Milinkovic e Leiva”.

“Lotito e Fabiani non attribuiscono responsabilità della crisi a Sarri e neppure ai nuovi acquisti. (…) Il rapporto è tornato sereno. Mau ora si esprime in maniera differente nei confronti della società, qualcosa ha cominciato a cambiare e col ds Fabiani sta formando un asse forte. Rischiano i giocatori, non l’allenatore. Il contratto termina del 2025, il rinnovo non è imminente e non verrà discusso domani, società e tecnico ne parleranno fra febbraio e marzo”.