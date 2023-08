Sarri pronto a riabbracciare Bonucci: lo juventino è vicino alla Lazio

Messo fuori rosa dalla Juventus, Leonardo Bonucci è consapevole di dover andare via nei prossimi dieci giorni di mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messo fuori rosa dalla Juventus, Leonardo Bonucci è consapevole di dover andare via nei prossimi dieci giorni di mercato, gli ultimi della sessione estiva. Sulle sue tracce c'è da un po' di tempo l'Union Berlino, ma negli ultimi giorni è tornata in auge anche la Lazio.

Tra la destinazione tedesca e quella romana l'ex Milan preferirebbe la seconda. E anche per questo La Repubblica va oltre e parla di affare in via di definizione. Sul quotidiano si legge che il centrale della Nazionale ha raggiunto un accordo e che la Juventus parteciperà anche al pagamento dell'ingaggio. Che sia davvero Bonucci il prossimo difensore per Sarri?